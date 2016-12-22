17:11 | КИБЕРСПОРТ

Двум красноярцам грозит до 10 лет тюрьмы за разбойное нападение на участника киберспортивного турнира

0
0
0

В Красноярске во время компьютерного турнира на участника из Новосибирска напали двое местных жителей, сообщают "Аргументы и факты". Со слов потерпевшего, во время участия в турнире по компьютерным играм к нему подошли двое неизвестных и попросили пройти с ними в автомобиль. Злоумышленники под угрозой огнестрельного оружия потребовали передачи внутриигровых предметов компьютерной игры. В результате новосибирец осуществил перевод атрибутов игры стоимостью 27 тысяч рублей.

К раскрытию преступления были привлечены сыщики Управления уголовного розыска. В настоящее время нападавшие задержаны. За разбой красноярцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Дополнительная информация

http://www.krsk.aif.ru/society/vo_vremya_kompyuternogo_turnira_dvoe_krasnoyarcev_napali_na_novosibirca

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ