Двух корейских игроков перевели в запас из-за общения с девушками

Менеджмент коллектива Lunatic Hai по дисциплине Overwatch перевел в запас двух игроков основного состава "Leetajun" и "Dean", сообщает gosugamers.net. Причиной послужило их непристойное поведение в отношении фанаток коллектива. Игроки тесно общались и обменивались фото сразу с несколькими девушками в социальных сетях, что считается непристойным в корейской культуре.

Киберспортсмены пробудут на лавке запасных минимум до окончания лиги OGN Overwatch APEX Season 2, призовой фонд которой составляет 178 тысяч долларов.