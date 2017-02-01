16:00 1 февраля | КИБЕРСПОРТ

Двух корейских игроков перевели в запас из-за общения с девушками

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Менеджмент коллектива Lunatic Hai по дисциплине Overwatch перевел в запас двух игроков основного состава "Leetajun" и "Dean", сообщает gosugamers.net. Причиной послужило их непристойное поведение в отношении фанаток коллектива. Игроки тесно общались и обменивались фото сразу с несколькими девушками в социальных сетях, что считается непристойным в корейской культуре.

Киберспортсмены пробудут на лавке запасных минимум до окончания лиги OGN Overwatch APEX Season 2, призовой фонд которой составляет 178 тысяч долларов.

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Материалы REN-TV

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