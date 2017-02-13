Два россиянина и украинец – в четверке лучших игроков зимнего сезона HCT по Hearthstone

Россиянин Павел "Pavel" Бельтюков переиграл англичанина Джеймса "Greensheep" Луо в финале HCT Winter Season 2017 и пробился на HCT Winter Championship по Hearthstone. Счет встречи 3:0. Помимо Бельтюкова и Луо путевку на LAN-финал турнира завоевали два игрока из СНГ-региона, попавшие в четверку сильнейших зимнего сезона: украинец Евгений "Neirea" Шумилин и россиянин Алексей "ШтанУдачи" Барсуков.

Заключительный этап турнира пройдет на Багамских Островах в конце марта текущего года. Помимо призового фонда 250 тысяч долларов по четыре лучших игрока европейского, американского, китайского и южно-азиатского региона разыграют четыре путевки на Hearthstone World Championship 2017.