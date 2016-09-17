Dreamhack проведет три турнира в США в 2017 году

Организация Dreamhack объявила о проведении трех турниров на территории США в 2017 году. Как сообщается на официальном сайте компании, соревнования примут Остин (28-30 апреля), Атланта (21-23 июля) и Денвер (20-22 октября). При этом пока неизвестно, какие именно дисциплины будут представлены на этих мероприятиях.

Решение об организации турниров было принято на фоне успеха DreamHack Austin 2016, который состоялся в мае. На нем проходили соревнования по CS:GO, StarCraft 2, Street Figther 5 и Super Smash Bros. Melee.