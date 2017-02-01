19:21 1 февраля | КИБЕРСПОРТ

DreamHack проведет 7 турниров по Hearthstone в 2017 году

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Организация DreamHack опубликовала календарь турниров по Hearthstone серии Grand Prix на 2017 год. Всего будет проведено семь соревнований. Их примут американский Остин (28-30 апреля), шведский Йенчепинг (17-19 июня и 30 ноября – 2 декабря), Валенсия (13-14 июля), Атланта (21-23 июля), Монреаль (8-10 сентября) и Денвер (20-22 октября). Суммарный призовой фонд составит 185,6 тысяч долларов.

В 2016 году DreamHack провела пять турниров по Herthstone – в Лейпциге, Остине, Валенсии и два в Йенчепинге.

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Материалы REN-TV

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