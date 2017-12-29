Дотер KuroKy заработал в 2017 году 2,4 миллиона долларов

Британское издание Daily Mail составило список киберспортсменов, выигравших наибольшее количество призовых в своих дисциплинах в уходящем году. Абсолютным рекордсменом с внушительным отрывом от остальных стал представитель Германии Куро "KuroKy" Салехи Тахасоми, заработавший 2,4 миллиона долларов в Dota 2.

В CS:GO лучшими по этому показателю стали бразильские игроки SK Gaming Габриэль "FalleN" Толедо, Марсело "coldzera" Давид, Фернандо "fer" Альваренга и Эпитасио "TACO" де Мело, каждый из которых пополнил личный кошелек на 312 тысяч долларов. В футбольном симуляторе FIFA на первой строчке оказался британец Спенсер "Gorilla" Илинг, общая сумма призовых которого составила 250 тысяч долларов.