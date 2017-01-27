Доходы стримеров Twitch за 2016 год превысили 100 миллионов долларов

Портал streamlabs.com опубликовал исследование о доходах стримеров сайта Twitch, согласно которому общая сумма пожертвований авторам прямых трансляций компьютерных игр за 2016 год превысила отметку 100 миллионов долларов. Этот показатель вырос на 84% по отношению к 2015 году. Авторы доклада также отметили значительный рост числа каналов, чей доход за прошлый год составил более 10 тысяч долларов. На данный момент на Twitch насчитывается 1897 подобных каналов. В 2015 году эта цифра составляла 1004.

Стриминговая платформа Twitch позволяет всем желающим вести прямые трансляции компьютерных игр. Совсем недавно сервис предоставил пользователям возможность "стримить" их реальную жизнь.