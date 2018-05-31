Директор ESforce номинирован на премию "Человек года"

Популярный мужской журнал GQ включил директора компании ESforce Антона Черепенникова в список претендентов на ежегодную премию "Человек года". Представитель киберспортивной индустрии – в шорт-листе в номинации "Бизнесмен года".

Напомним, холдинг ESforce был основан в 2015 году. На сегодняшний день он является одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. В ее состав входят Virtus.pro и SK Gaming. Кроме того, ESForce проводит EPICENTER по Dota 2 и CS:GO.

В прошлом году холдинг построил одну из крупнейших в Европе площадок для проведения киберспортивных турниров – Yota Arena.