Dignitas и Misfits вступили в американскний киберспортивный профсоюз

Американские организации Team Dignitas и Misfits стали членами киберспортивного профсоюза – Professinal Esports Association (PEA). Последний был сформирован летом прошлого года. PEA выражала намерение создать лигу по Counter-Strike, призовой фонд которой составит миллион долларов.

Позже профсоюз спровоцировал конфликт с европейской киберспортивной организацией ESL, запретив входящим в ее состав игрокам участвовать в ESL Pro League. После ряда переговоров и открытого письма игроки решили остаться в лиге. На данный момент членами PEA являются Team SoloMid, Cloud9, Team Liquid, Counter Logic Gaming, NRG Esports, Immortals и compLexity.