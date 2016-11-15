Ди "NapTime" Эф покинул состав Tempo Storm

Tempo Storm уволила из своего состава по Overwatch Ди "NapTime" Эфа, сообщил игрок в своем твиттере. По словам киберспортсмена, помимо него американский коллектив покинули Лиам "Mangachu" Кэмпбэлл и менеджер команды Шейн "Dvexx" Уотерс. По мнению спортсмена, проблемы коллектива были связаны с конфликтом интересов бывших игроков Northern Gaming Red и Sea Algae.

Руководство команды предвзято относилась к экс-игрокам Northern Gaming Red, из-за чего и уволило Nap Time. Стоит отметить, что официальных комментариев по этому поводу со стороны Tempo Storm пока не последовало.