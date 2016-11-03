Cтриминговый сервис Twitch научится обходить блокировку рекламы

Стриминговый сервис Twitch получит технологию, позволяющую обходить блокировку рекламы на twitch.com. С помощью программы SureStream расширения для сайтов типа Adblock больше не смогут функционировать. Представители организации открыто заявляют о том, что это сделано в целях привлечения рекламодателей и увеличения прибыли.

SureStream позволит повысить количество и улучшить качество рекламных роликов, согласно playground.ru. Администрация Twitch предлагает приобрести всем желающим аккаунт Twitch Prime, который позволяет отключить всю рекламу на сайте. По оценкам экспертов, стоимость сервиса Twitch может вырасти до 20 миллиардов долларов через 5 лет.