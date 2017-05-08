ЦСКА заключил контракт с видеоблогером

ЦСКА объявил о пополнении киберспортивного отдела клуба. Армейцы заключили соглашение с видеоблогером Максом "GoodMax" Гутником. Что именно будет входить в его обязанности, пока не сообщается. Напомним, в феврале этого года красно-синие заключили контракт с киберфутболистом Андреем "Timon" Гурьевым.

"Пополнение в нашей кибер-команде! Популярный видеоблогер и болельщик ЦСКА GoodMax теперь будет сотрудничать с нами!", – говорится в сообщении.