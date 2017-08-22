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21:10 | КИБЕРСПОРТ

ЦСКА, "Спартак" и "Зенит" будут лицензированы в PES 2018

Список европейских лиг и команд из "Остальные" в PES 2018. Фото konami.com
Список европейских лиг и команд из "Остальные" в PES 2018. Фото konami.com
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Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на официальном сайте объявила список команд, которые будут доступны в игре. Лицензию получили три российских клуба: ЦСКА​, "Спартак" и "Зенит". С полным списком лицензий можно ознакомиться на официальном сайте.

Релиз PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе - на 14-е. Демоверсия игры станет доступна 30 августа на консолях.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

pc only and forever! выбросьте свои консоли на помойку.

22:07

Igorello97

Кефир переходи в PES :)

21:30

Meddle

Наконец появился шанс у наших уделать Барсу, Реал, Баварию и других грандов. Вперед, к победам!

21:24