ЦСКА, "Спартак" и "Зенит" будут лицензированы в PES 2018

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, на официальном сайте объявила список команд, которые будут доступны в игре. Лицензию получили три российских клуба: ЦСКА, "Спартак" и "Зенит". С полным списком лицензий можно ознакомиться на официальном сайте.
Релиз PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе - на 14-е. Демоверсия игры станет доступна 30 августа на консолях.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
pc only and forever! выбросьте свои консоли на помойку.
22:07
Igorello97
Кефир переходи в PES :)
21:30
Meddle
Наконец появился шанс у наших уделать Барсу, Реал, Баварию и других грандов. Вперед, к победам!
21:24