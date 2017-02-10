ЦСКА провел презентацию клубного киберфутболиста

Сегодня в официальном магазине ЦСКА состоялась презентация киберфутболиста Андрея (TIMON) Гурьева, который будет представлять клуб на чемпионате и Кубке РФПЛ по игре FIFA 17.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и форвард армейцев Федор Чалов вручили Гурьеву клубную футболку с номером 7 и надписью "TIMON".

– Я думаю, что в зимнее трансферное окно этот переход будет последним, – взял слово Бабаев. – Но по значению таковым он не является. Очень надеюсь, что Андрей вернется с турниров с победой, что будет символом возобновления сезона.

– Я очень рад представлять клуб, за который болею с детства, – сказал Гурьев. – Это частичка моей жизни. И это действительно большая ответственность, я очень хочу достойно представить клуб и одержать победу на этих турнирах.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов также пожелал Гурьеву побед с ЦСКА в киберфутболе.

– У нас есть почти все трофеи, за исключением этих. Пора пополнять коллекцию, – улыбнулся Бабаев.

По окончании презентации Гурьев сыграл в FIFA 17 с Чаловым. Киберспортсмен выступал за ЦСКА, а футболист – за европейские топ-клубы. Перевес был на стороне киберармейцев: "Реал" был повержен со счетом 3:2. В матче с "Тоттенхэмом" основное время закончилось вничью (2:2), а в серии пенальти удача была вновь на стороне ЦСКА. (Андрей МУРНИК)