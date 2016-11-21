Cooller подписал контракт с Misfits

Антон "Cooller" Синьгов подписал контракт с европейской командой Misfits. Cooller сменил в составе Джонатана "Kryw" Нобрэ, покинувшего коллектив из-за постоянных ссор с командой. Стоит отметить, что ранее Cooler уже заменял Kryw'a в составе Misfits на турнире Alienware Monthly Melee: Europe November, на котором коллектив занял четвертое место.

Действующий состав Misfits выглядит следующим образом: Николас "skipjack" Росада (Германия), Андреас "Nevix" Карлссон (Швеция), Теренс "SoOn" Тарли (Франция), Себастиан "Zebbosai" Ольссон (Швеция), Микаэль "Hidan" Да Силва (Франция), Антон "Cooller" Синьгов (Россия).