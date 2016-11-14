Члены League of Legends Championship Series выдвинули ультиматум Riot Games

Руководители организаций, которые владеют слотами в League of Legends Championship Series (LCS), написали совместное письмо, в котором выдвинули свои условия касательно сотрудничества с Riot Games, сообщает SlingshotEsports. Команды указали на множество проблем, среди которых были упомянуты отсутствие гарантий занятости и продолжительности карьер у игроков, низкие зарплаты киберспортсменов, проблемы с правилами турнира, низкое финансирование команд и малый размер компенсаций за участие в соревнованиях и многое другое. По требованиям команд, Riot должны решить эти вопросы до 1 декабря, в противном случае издателя LoL ждут серьезные последствия. На данный момент Riot Games никак не отреагировала на коллективное письмо. Примечательно, что под письмом не подписалась команда Echo Fox. Комментариев по этому вопросу также пока не последовало.