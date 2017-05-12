Четверть зрителей киберспорта не играют в компьютерные игры

Аналитическое агентство Newzoo представило очередное исследование зрительской аудитории киберспортивных дисциплин Counter-Strike, Dota 2 и League of Legends. Согласно докладу: 42 процента зрителей следят за соревнованиями по играм, в которые не играют, при этом 23 процента из них вообще не проводят время за компьютерными играми.

Более 45 процентов активных игроков не являются зрителями киберспортивных событий. Авторы также отмечают, что данное исследование может негативно сказаться на интересе рекламодателей из сферы производства компьютерной периферии.