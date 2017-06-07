17:32 | КИБЕРСПОРТ

Чемпионат мира по "Танкам" – самое популярное киберспортивное событие в России за май

Чемпионат мира по World of Tanks стал самым популярным киберспортивным событием в России за прошлый месяц. Статистику представил сервис eSports Charts. Турнир по данной дисциплине впервые обогнал Dota 2 и Counter-Strike. Пик зрительской активности пришелся на финальный матч между российской Tornado и европейской DinG. За этой встречей наблюдали более 160 тысяч зрителей.

 
Чемпионат мира по World of Tanks.Танковые бои в центре Москвы: итоги чемпионата мира по World of Tanks

Гранд-финал WGL 2017 прошел в конце мая в Москве. Сильнейшие команды четырех регионов боролись на призовой фонд 300 тысяч долларов. Решающие встречи принял "ВТБ Ледовый дворец". Чемпионом мира стала российская Tornado.

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