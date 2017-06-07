Чемпионат мира по "Танкам" – самое популярное киберспортивное событие в России за май

Чемпионат мира по World of Tanks стал самым популярным киберспортивным событием в России за прошлый месяц. Статистику представил сервис eSports Charts. Турнир по данной дисциплине впервые обогнал Dota 2 и Counter-Strike. Пик зрительской активности пришелся на финальный матч между российской Tornado и европейской DinG. За этой встречей наблюдали более 160 тысяч зрителей.
Гранд-финал WGL 2017 прошел в конце мая в Москве. Сильнейшие команды четырех регионов боролись на призовой фонд 300 тысяч долларов. Решающие встречи принял "ВТБ Ледовый дворец". Чемпионом мира стала российская Tornado.
TOP popular #eSports tournaments of May. (excluding Chinese viewers). #LoL #DOTA2 #CSGO #WoT pic.twitter.com/z0587Ejr4L– eSports Charts (@eSportsCharts) 6 июня 2017 г.