Чемпионат мира по "Танкам" – самое популярное киберспортивное событие в России за май

Чемпионат мира по World of Tanks стал самым популярным киберспортивным событием в России за прошлый месяц. Статистику представил сервис eSports Charts. Турнир по данной дисциплине впервые обогнал Dota 2 и Counter-Strike. Пик зрительской активности пришелся на финальный матч между российской Tornado и европейской DinG. За этой встречей наблюдали более 160 тысяч зрителей.

Гранд-финал WGL 2017 прошел в конце мая в Москве. Сильнейшие команды четырех регионов боролись на призовой фонд 300 тысяч долларов. Решающие встречи принял "ВТБ Ледовый дворец". Чемпионом мира стала российская Tornado.