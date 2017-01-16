Чемпион WESG по StarCraft II назвал победу на турнире лучшим моментом в жизни

Корейский терран Чон "TY" Тае Янг, занявший первое место на World Electronic Sports Games, выразил полное удовлетворение свои выступлением на турнире по StarCraft II. Победа на соревновании принесла игроку 200 тысяч долларов.

– Я испытал невероятное чувство, став победителем WESG, – приводит пресс-служба турнира слова "TY". – Сбылась мечта. До сих пор не верится, что это правда. Это лучший момент в моей жизни. Когда появилась сетка и расписание, я начал упорно готовиться. Я поставил себе цель – выиграть этот турнир. Я практически не отдыхал и выложился полностью. 2017 год начался удачно. Хочу продолжить в том же духе.