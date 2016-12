Цены в World of Tanks после введения "налога на Google" не поднимутся

Глава издательского направления Wargaming в СНГ Николай Небышинец подчеркнул, что после введения с 1 января "налога на Google" в проектах World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes цены не поднимутся. Объявление было сделано в московском "Экспоцентре", где прошел первый масштабный фестиваль компании Wargaming – WG Fest.

Напомним, с января следующего года иностранные компании обязаны будут платить налог с интернет-продаж электронного софта и контента российским потребителям. Законопроект одобрил Совет Федерации. Поправки, о которых идет речь, вводят обязанность для иностранных компаний платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18 процентов. Он вводится для 14 типов электронных услуг.

Wargaming – одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты, осуществляемые Wargaming в этой области, проходят в рамках созданной в 2013 году глобальной программы "Помним все".