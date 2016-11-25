16:33 | КИБЕРСПОРТ

Британский телеканал выпустит цикл передач о киберспорте

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Британский телеканал Ginx TV запустит в производство шоу, посвященное киберспорту, сообщает официальный сайт организации. По сообщениям источника, первые выпуски телепрограммы будут посвящены предстоящему турниру The Boston Major. Ведущими нового шоу станут популярные на Западе стримеры и игроки – Алекс "Machine" Ричардсон и Джеймс "OJ Borg" Борг. Первый эфир запланирован на 28 ноября, доступен он будет как на телеканале, так и на Twitch.tv. Стоит отметить, что основной тематикой канала Ginx TV являются видеоигры.

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