Британский телеканал выпустит цикл передач о киберспорте

Британский телеканал Ginx TV запустит в производство шоу, посвященное киберспорту, сообщает официальный сайт организации. По сообщениям источника, первые выпуски телепрограммы будут посвящены предстоящему турниру The Boston Major. Ведущими нового шоу станут популярные на Западе стримеры и игроки – Алекс "Machine" Ричардсон и Джеймс "OJ Borg" Борг. Первый эфир запланирован на 28 ноября, доступен он будет как на телеканале, так и на Twitch.tv. Стоит отметить, что основной тематикой канала Ginx TV являются видеоигры.