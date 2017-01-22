Бразилец Роналдо инвестировал в киберспортивную команду

Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Роналдо приобрел часть акций киберспортивной организации CNB e-Sports Club. Вместе с двумя другими инвесторами "зубастик" стал обладателем 50 процентов акций команды по League of Legends. Другая доля организации принадлежит основателям CNB братьям Клеберу "Fuzi" Фонсека и Карлосу "Fury" Фонсека, сообщает mycnb.uol.com.br. CNB была основана в 2011 году и является старейшей киберспортивной организацей в Бразилии.

Напомним, что Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии по футболу.