00:30 22 января | КИБЕРСПОРТ

Бразилец Роналдо инвестировал в киберспортивную команду

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Бывший футболист сборной Бразилии по футболу Роналдо приобрел часть акций киберспортивной организации CNB e-Sports Club. Вместе с двумя другими инвесторами "зубастик" стал обладателем 50 процентов акций команды по League of Legends. Другая доля организации принадлежит основателям CNB братьям Клеберу "Fuzi" Фонсека и Карлосу "Fury" Фонсека, сообщает mycnb.uol.com.br. CNB была основана в 2011 году и является старейшей киберспортивной организацей в Бразилии.

Напомним, что Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии по футболу.

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Материалы REN-TV

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