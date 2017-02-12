18:10 | КИБЕРСПОРТ

Brain Storm нанесла разгромное поражение Unique в матче "Золотой серии" World of Tanks

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Brain Storm разгромила Unique в матче 12-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks. Счет встречи – 5:0.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

12-й тур

Unique (Россия) – Brain Storm (Россия) – 0:5

Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 27 (12 матчей), TORNADO ENERGY (Россия) – 25 (11), Not So Serious (Россия) – 24 (11), Carpe Diem (Россия) – 19 (12), Unique (Россия) – 18 (12), Brain Storm (Россия) – 15 (12), Nomen Est Omen (Украина) – 8 (12), IMPACT Gaming (Россия) – 5 (12).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Никому не нужные дилетантские потуги запихать неспорт-кибер на спортивный сайт "С-Э". Лучше бы хоть чуть разбирался в спорте и не делал смешные ляпы в каждой публикации.

18:34

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