Более трети киберспортивных болельщиков в Китае и Корее – женщины

Аналитическое агентство Nielsen представило исследование аудитории киберспорта в Китае, Корее и Японии. Согласно документу, самые опытные зрители компьютерного спорта проживают в Корее. Более 40 процентов опрошенных наблюдают за киберспортивными турнирами более пяти лет. При этом в Японии наблюдается самый быстрый рост аудитории. Он составляет более 70 процентов в год.

Во всех трех странах мужская аудитория превышает женскую. Наибольший процент женщин, проявляющих интерес к киберспорту, наблюдается в Китае (39 процентов). В Корее и Японии эта цифра составляет 38 и 30 процентов соответственно.

Также примечательно, что в Корее 70 процентов болельщиков наблюдают за чемпионатами по телевидению.