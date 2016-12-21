Более 25 процентов пользователей интернета во Франции интересуются киберспортом

Французская компания Médiamétrie провела исследование по киберспорту, сообщает eSports Observer. Оно проводилось в декабре этого года среди пользователей интернета во Франции. Сообщается, что 26,3 процента респондентов интересуются киберспортом, а 45,2 процента слышали о нем. При этом самые высокие показатели знаний в этой сфере продемонстрировали молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет и от 25 до 34 со средним или высоким уровнем заработной платы. Самые низкие показатели – у пользователей старше 50 лет, безработных и женщин.