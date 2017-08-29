Бобровский – третий в рейтинге вратарей NHL 18, Прайс – первый

Разработчик хоккейного симулятора NHL 18 опубликовал список десяти сильнейших вратарей в новой версии игры. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский занял в рейтинге третье место, получив 89 баллов. На второй строчке расположился Брэйден Холтби из "Вашингтона" (90 баллов). Кэри Прайс из "Монреаля" (92) стал сильнейшим вратарем симулятора.

Бобровский получил пять звезд по всем основным характеристикам: "рефлексы", "атлетичность" и "контроль шайбы". Он набрал 91 балл в показателях "ловкость", "скорость" и "выносливость".