13:13 | КИБЕРСПОРТ

Bly выиграл StarLine League Season 3

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Украинский киберспортсмен Александр "Bly" Свисюк победил в третьем сезоне StarLine League по дисциплине StarCraft II. В финале Bly переиграл Виталия "Couguar" Рощина со счетом 4:3. Третья позиция осталась за еще одним представителем Украины – Виталием "Minato" Пономаренко. Призовой фонд турнира составлял 35 тысяч рублей, эта сумма была полностью собрана за счет зрительских пожертвований. Все деньги достались победителю чемпионата. Всего в турнире приняли участие свыше 20 спортсменов из Украины и России.

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