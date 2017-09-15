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19:12 | КИБЕРСПОРТ

Blizzard заблокировала почти полмиллиона аккаунтов с момента выпуска Overwatch

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Вице-президент Blizzard Entertainment и главный идейный вдохновитель Overwatch Джефф Каплан рассказал, что с момента выхода игры было заблокировано 480 тысяч аккаунтов, из которых 340 000 – благодаря жалобам игроков. Каплан отметил, что система репортов работает, несмотря на критику со стороны пользователей. По его словам, Blizzard стараются улучшить игру во всех компонентах. В заключение Каплан призвал игроков следить за своим поведением.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Erik8

Ну да,купил игру и можно делать что хочешь,странная логика у тебя

19:38

shpasic

допустим 40 долларов за копию, то есть примерно 20 миллионов долларов из "воздуха"? человек купил игру, а его заблокировали)

19:27