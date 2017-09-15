Blizzard заблокировала почти полмиллиона аккаунтов с момента выпуска Overwatch

Вице-президент Blizzard Entertainment и главный идейный вдохновитель Overwatch Джефф Каплан рассказал, что с момента выхода игры было заблокировано 480 тысяч аккаунтов, из которых 340 000 – благодаря жалобам игроков. Каплан отметил, что система репортов работает, несмотря на критику со стороны пользователей. По его словам, Blizzard стараются улучшить игру во всех компонентах. В заключение Каплан призвал игроков следить за своим поведением.