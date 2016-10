Компания Blizzard поддержит команды, которые выступают в профессиональной лиге Heroes of the Storm, и выделит на это 3,2 миллиона долларов, сообщает The Score. Как именно будут распределены средства и на что они пойдут, пока неизвестно. Однако отмечается: участники двух фаз соревнования получат минимум по 100 тысяч долларов.

Объявление было сделано на открытии BlizzCon’s Opening Week, в рамках которой проходят начальные стадии чемпионатов мира по дисциплинам от Blizzard.