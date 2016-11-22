11:53 | КИБЕРСПОРТ

Blizzard изменила название Hearthstone: Heroes of Warcraft

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Компания Blizzard – разработчики Hearthstone изменили название игры, убрав из него приписку "Heroes of Warcraft", сообщает официальный сайт Battle.net. Стоит отметить, что пока в самой игре название изменено не было, перемены коснулись только официального сайта. Официальных комментариев разработчиков пока не поступало, однако фанаты серии подозревают, что в игру будут добавлены персонажи из других игр Blizzard. Стоит отметить, что компания положительно относится к кроссоверам – так, совcем недавно в игру Heroes of the Storm были добавлены несколько персонажей из вселенной Overwatch.

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