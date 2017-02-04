08:08 | КИБЕРСПОРТ

Blizzard анонсировала командную лигу по Hearthstone с призовым фондом 300 тысяч долларов

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Компания Blizzard запускает новый командный турнир по дисциплине Hearthstone, сообщает eu.battle.net. В первом международном турнире игроки из 48 стран сразятся в матчах по сети, чтобы определить участников LAN-финала. По задумке организаторов, новый тип соревнований будет способствовать развитию духа командной игры, поощряя эффективное взаимодействие между игроками. Команды будут отстаивать честь своих стран и сражаться за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Сроки и место проведения LAN-финала Heartstone Global Games пока не объявлены.

Дополнительная информация

http://eu.battle.net/hearthstone/ru/blog/20517652/

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