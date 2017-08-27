Белорус "clawz" победил на чемпионате мира по Quake и заработал 100 тысяч долларов

Белорус Никита "clawz" Марчинский стал победителем Quake World Championship 2017: Duel Tournament. В финале он нанес поражение Сандеру "Vo0" Каасьягеру из Голландии со счетом 3:0 и заработал 100 тысяч долларов.

Проигравшему финалисту досталось вдвое меньше. Напомним, третье место на турнире занял россиянин Антон "Cooller" Синьгов, забрав 30 тысяч долларов. Соревнование проходило в Далласе. Общий призовой фонд составлял 340 тысяч долларов. Отметим, что "clawz" на этом турнире также стал чемпионом в номинации Sacrifice 4х4 в составе 2z.

Даллас (США)

Quake World Championship 2017: Duel Tournament

Плей-офф

Финал

"clawz" (Белоруссия) – "Vo0" (Голландия) – 3:0