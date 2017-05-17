Австралийский футбольный клуб "Аделаида" купил киберспортивную организацию

Австралийский футбольный клуб "Аделаида" приобрел местную киберспортивную организацию Legacy Esports, сообщает theage.com. Таким образом "Аделаида" стал первым футбольным клубом в стране, открывшим отделение по компьютерному спорту. В состав Legacy Esports входят игроки по дисциплинам League of Legends, Counter-Strike и Rocket League. В прошлом сезоне представители данной организации завоевали серебро на региональном чемпионате по LoL.

В начале месяца австралийская футбольная лига сообщила о намерении провести киберспортивный чемпионат на арене "Докленд" в Мельбурне. Представители лиги также обратились к владельцам клубов с просьбой профинансировать киберспортивные организации.