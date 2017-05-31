ASUS проведет турниры по CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом 500 тысяч долларов

Republic of Gamers, являющаяся брендом компании ASUS, проведет серию турниров по CS:GO и Dota 2 на разных континентах. Сообщается, что соревнования охватят более 30 стран и будут состоять из четырех стадий, чтобы дать возможность участия не только профессиональным командам, но и начинающим. Организаторы сделали разделение на три основных региона – Азия/Океания, Европа/Ближний Восток/Африка и Америка. В каждом из них состояться открытые отборочные (в том числе в России), региональные отборочные и региональный финал. Кроме того, отдельные соревнования будут проводиться в Китае.

Дата и место проведения LAN-финалов будут объявлены позже. Общий призовой фонд соревнований по двум дисциплинам составит 500 тысяч долларов.