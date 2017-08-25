Антон "Cooller" Синьгов – в 1/4 финала чемпионата мира по Quake

Игрок Natus Vincere по дисциплине Quake Champions Антон "Cooller" Синьгов вышел в 1/4 финала чемпионата мира. В первом раунде плей-офф был переигран швед Йохан "toxiq" Куик. Счет встречи – 2:1. В следующем матче Синьгов поборется с победителем противостояния австрийца "noctiz" и шведа "fazzz".

Всего в турнире принимают участие 32 киберспортсмена. LAN-финал Quake World Championship 2017 проходит в Далласе, в рамках фестиваля QuakeCon. Призовой фонд дивизиона "Дуэль" составляет 340 тысяч долларов, 100 тысяч из которых заработает победитель.