Антон Черепенников: "В мире еще нет киберспортивных арен формата и уровня нашей"

Управляющий партнер ESforce Антон Черепенников в интервью РИА "Новости" подчеркнул, что в мире нет аналогов открывшейся в Москве Yota Arena. В комплекс входят не только огромная сцена и экран, но и ресторан, VR-бар, караоке-зал и магазин киберспортивных товаров и атрибутики.

– Какую роль лично вы играли при строительстве арены?

– Я лично продумывал все, кроме дизайна: все, что связано с расположением зон, коммерцию и позиционирование.

– А с кем советовались при строительстве? Например, в США уже есть несколько аналогичных арен.

– Наша специализированная киберспортивная арена на сегодняшний день уникальна. В мире есть небольшие арены, но это больше похоже на миниатюрные стадиончики с пластиковыми стульями. Ни такого формата, ни такого уровня арен в мире еще нет.

– Тогда обратный вопрос: а интересовались ли иностранные специалисты строительством Yota Arena?

– Построить арену – это, конечно, вызов, это сложно, но нужно еще сделать так, чтобы аудитория была довольна. Мы сделали достаточно демократичные цены, чтобы решить главную проблему: если человек не самый обеспеченный, он не должен из-за этого идти в какой-то подвал и там в непроветриваемом помещении играть. Он должен иметь возможность поесть за нормальные деньги, играть и общаться с друзьями в комфортном помещении. Если у нас получится создать эту атмосферу, а проект получится коммерчески успешным, тогда со мной уже можно советоваться. А пока что никто даже и не рискует инвестировать в такие проекты – финансовые вложения слишком крупные.