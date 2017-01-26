Антон Черепенников: "Количество подписчиков всех клубов РФПЛ меньше, чем у многих киберспортивных команд"

Совладелец киберспортивного холдинга ESforce, в который структуры Алишера Усманова вложили 100 миллионов долларов, Антон Черепенников в интервью RNS выразил мнение, что границы между футбольным клубом и киберспортивным клубом размыты. Он также отметил: сегодня спрос инвесторов на киберспорт превышает предложение.

– Сейчас многие спортивные команды создают киберспортивные подразделения. Обращались ли к вам с подобными предложениями?

– Обращались, но мы пока не видим в этом смысла. Сейчас грани между киберспортивным клубом и футбольным клубом размыты.

– У киберспорта есть шанс сравниться по популярности с традиционным?

– Я думаю, что совокупное количество подписчиков каналов на YouTube всех российских футбольных клубов меньше, чем у многих известных киберспортивных команд, а то и у отдельных киберспортсменов. Если брать Facebook, это, конечно, еще не уровень популярности Месси.

Некоторые владельцы крупных спортивных клубов вложились в киберспортивные клубы, но не стали смешивать эти направления. В Америке, например, многие владельцы топовых клубов начинают вкладывать деньги в нашу индустрию. Между прочим, начинают вкладываться и спортивные звезды – так поступил баскетболист Шакил О’Нил.

Сейчас, как это ни странно, спрос инвесторов на киберспорт превышает предложение. Полноценных киберспортивных клубов, куда можно инвестировать, не так много.