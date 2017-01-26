Антон Черепенников: "Китай и США – основные рынки для киберспорта"

Совладелец киберспортивного холдинга ESforce Антон Черепенников подчеркнул в интервью RNS, что компания уже достаточно широко представлена в СНГ и Европе, поэтому теперь ориентируется на Китай и США. Напомним, в ESforce структуры Алишера Усманова вложили 100 миллионов долларов.

– Как структурирован бизнес ESforce после привлечения инвестиций Алишера Усманова?

– Сейчас это холдинговая компания, в которую входит 14 бизнес-единиц. Команды, несколько турниров, стадион, студии вещания, производство и мерчендайзинг, медиа-агентство, которое мы создаем, турнирный оператор.

– Какая доля принадлежит структурам Алишера Усманова?

– У нас подписано соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, поэтому не готов ответить на этот вопрос. Алишер Усманов – основной владелец, я являюсь управляющим партнером, значительная часть акций принадлежит мне, а также Александру Кохановскому.

– В какие сроки и на что будут направлены новые инвестиции? Они пойдут траншами?

– В процессе переговоров мы предоставили стратегию на пять лет с поэтапным выделением этих инвестиций. Сейчас мы находимся на втором этапе. В настоящее время на развитие направлено около 30 процентов из заложенных в инвестпрограмму средств.

Мы уже запустили несколько проектов, например, Epic Esports Events. Собственную арену мы откроем в апреле. Сейчас немного перенесли сроки, изначально открытие планировалось на осень 2016 года, это связано с тем, что мы хотим внедрить несколько новых технологий – виртуальная реальность становится все популярнее. По ходу строительства мы поняли, что можем внедрить несколько интересных вещей. Но их закупка, оптимизация, дизайн заняли какое-то время. Сейчас там идет технологическая отделка. Открытие запланировано на первое апреля.

Это арена на тысячу зрительских мест. Объект будет называться Yota Arena. Туда будет входить сцена, компьютерный клуб, центр обучения, спортбар. Этот комплекс занимает 5 тыс. кв. м. Наши инвестиции превысили 5 миллионов долларов.

– Планируете приобретение других компаний в своей индустрии?

– Да. Это будут зарубежные активы. В России и Восточной Европе мы уже достаточно хорошо представлены. Мы сейчас больше будем сфокусированы на Китае и США. Это основные рынки для киберспорта.