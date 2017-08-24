Анонсированы два новых турнира по Quake с общим призовым фондом 450 тысяч долларов

Киберспортивная организация DreamHack совместно с разработчиком игры Quake Champions – компанией Bethesda – анонсировали два новых турнира. Первый из них пройдет в Денвере с 20 по 22 октября. В дуэльном и командном режимах разыграют 75 тысяч долларов. Квалификация к DreamHack Denver стартует в начале сентября.

Следующий турнир состоится в рамках фестиваля DreamHack Winter в Швеции. Призовой фонд составит 350 тысяч долларов. Напомним, сегодня в Далласе стартовал первый чемпионат мира в данной дисциплине с призовым фондом миллион долларов. Игра находится на данный момент в стадии открытого тестирования.