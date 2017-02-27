Андрей "Timon" Гурьев: "Очень рад стать первым победителем Кубка РФПЛ"

Представитель ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев, ставший победителем первого Кубка РФПЛ по киберфутболу, отметил, что сумел выиграть турнир благодаря поддержке армейских болельщиков. В финале соревнования Гурьев в двух матчах переиграл игрока "Уфы" Роберта "Ufenok77" Фахретдинова.
– Очень рад стать первым победителем Кубка РФПЛ в истории, это большая честь, – сказал для клубной пресс-службы Гурьев. – Я рад, что сумел добиться такого достижения. Прошел тяжелый путь, сыграл с сильными соперниками, находился в самой сложной сетке. Я доволен тем, как сыграли, и все это благодаря болельщикам. Спасибо всем за поддержку, и я приглашаю всех 4 марта в 16.30 на матч с "Зенитом" на "Арену ЦСКА", я тоже буду там присутствовать.
ЦСКА выиграл первый трофей года
Timon – о своей победе #КубокРФПЛкиберфутбол pic.twitter.com/FYIfaQ8NJm– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 27 февраля 2017 г.
баламошка
Скоро его Барса на замену Месси купит.
15:31