15:16 | КИБЕРСПОРТ

Андрей "Timon" Гурьев: "Очень рад стать первым победителем Кубка РФПЛ"

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Представитель ЦСКА Андрей "Timon" Гурьев, ставший победителем первого Кубка РФПЛ по киберфутболу, отметил, что сумел выиграть турнир благодаря поддержке армейских болельщиков. В финале соревнования Гурьев в двух матчах переиграл игрока "Уфы" Роберта "Ufenok77" Фахретдинова.

– Очень рад стать первым победителем Кубка РФПЛ в истории, это большая честь, – сказал для клубной пресс-службы Гурьев. – Я рад, что сумел добиться такого достижения. Прошел тяжелый путь, сыграл с сильными соперниками, находился в самой сложной сетке. Я доволен тем, как сыграли, и все это благодаря болельщикам. Спасибо всем за поддержку, и я приглашаю всех 4 марта в 16.30 на матч с "Зенитом" на "Арену ЦСКА", я тоже буду там присутствовать.

ЦСКА выиграл первый трофей года

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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