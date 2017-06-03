Американская EG подписала чемпиона первого турнира по "Гвинту"

Американская киберспортивная организация Evil Geniuses подписала чемпиона первого турнира по карточной игре "Гвинт" – Gwent Challanger. Состав "Злых гениев" пополнил немец Эдриан "Lifecoach" Кой, ранее выступавший в дисциплине Hearthstone. Общая сумма призовых киберспортсмена составляет более 75 тысяч долларов. В активе игрока победы на SeatStory Cup и Celestial Invitational.

Первый профессиональный турнир по "Гвинту" прошел в мае текущего года. Призовой фонд Gwent Challanger составил 100 тысяч долларов. После подписания контракта, Кой стал первым профессиональным игроком в данной дисциплине.