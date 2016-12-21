Американская ассоциация киберспорта запретит командам играть на ESL

Американская профессиональная ассоциация киберспорта намерена запретить входящим в ее состав командам выступать в следующем сезоне ESL Pro League, сообщает slingshotesports.com. Причиной запрета может служить отказ представителей ESL проводить совместный с ассоциацией турнир между североамериканскими и европейскими командами. Некоторые коллективы уже выразили обеспокоенность конфликтом между PAE и ESL. Напомним, что призовой фонд второго сезона ESL Pro League составил более миллиона долларов. Американская профессиональная ассоциация киберспорта является аналагом преимущественно европейской организации WeSA. В ее состав входят Team SoloMid, Team Liquid, Cloud9, Counter Logic Gaming, Immortals, NRG Esports и compLexity Gaming.