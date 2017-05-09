Американец "UniVeRsE" – лидер по заработанным призовым в киберспорте

Портал theScore опубликовал исследование о призовых в киберспорте, согласно которому натурализованный американец Саахил "UniVeRsE" Арора из состава Evil Geniuses по Dota 2 лидирует по общей сумме призовых. Игрок заработал на чемпионатах по компьютерному спорту 2,7 миллиона долларов. Его профессиональная карьера началась в 2011 году.

Примечательно, что в пятерку лидеров входят его бывшие одноклубники Клинтон "Fear" Лумис и Питер "PPD" Даггер, а также пакистанец Сумаил "SumaiL" Хассан, продолжающий выступать за EG. Все эти киберспортсмены заработали свыше 2 миллионов долларов. Самым богатым игроком в дисциплине Counter-Strike остается поляк Филип "NEO" Кубски с показателем 463 тысячи долларов.