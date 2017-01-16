17:44 | КИБЕРСПОРТ

Американец "Gods" пополнил состав Cloud9 перед OGN Overwatch APEX Season 2

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Бывший член состава NRG по Overwatch Дэниал "Gods" Грэйзер продолжил карьеру в Cloud9, сообщает пресс-служба североамериканской организации. Напомним, 17 января команда стартует в лиге OGN Overwatch APEX Season 2.

– Быть частью такой серьезной организации – большой шанс для моей карьеры, – подчеркнул "Gods". – С нетерпением жду матчей в составе Cloud9, чтобы посмотреть, на что мы способны.

Состав Cloud9 по Overwatch выглядит следующим образом: Адам "Adam" Эскель, Грег "Grego" МакАллен, Кевин "deBett" ДэБеттенкорт, Дэррик "reaver" Новиски (все – США), Лейн "Surefour" Робертс (Канада), Дэниал "Gods" Грэйзер (США).

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Материалы REN-TV

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