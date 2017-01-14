Alibaba увеличит инвестиции в киберспорт на 150 миллионов долларов

Представители китайской корпорации Alibaba заключили соглашение с властями страны в лице администрации города Чанчжоу об увеличении инвестиций в развитие киберспортивной инфраструктуры в данном регионе, сообщает dotesports.com. На проведение международных турниров из серии World Electronic Sports Games будет выделено дополнительно 150 миллионов долларов. Также подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Китая и Alisports на ближайшие 10 лет.

На данный момент в Чанчжоу проходит первый турнир из серии WESG, участие в котором принимают команды, состоящие из граждан одной страны. Общие призовой фонд в дисциплинах Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone и StarCraft 2 составляет 5,5 миллиона долларов. Триумфаторы первенства будут определены 15 января.