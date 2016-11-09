AlexTheProg возобновил профессиональную карьеру

Экс-игрок Na'Vi и Team Dignitas по дисциплине Heroes of the Storm Александр "AlexTheProG" Грумпструп возобновил профессиональную карьеру, сообщает Twitlonger.com. Датчанин подписал контракт с европейским коллективом Damascuz bois. Напомним, что в начале сентября спортсмен принял решение приостановить свою профессиональную карьеру из-за отсутствия мотивации.

Стоит отметить, что по словам самого игрока, он не собирается полностью концентрироваться на выступлениях в HotS из-за проблем с учебой. Помимо AlexTheProG в состав команды вошли Александар "ethernal" Миланов, Мартин "Crozzby" Рух, Александр "Remmerballer" Реммерсваал и Оскар "Gnappe" Свенберг.