17:27 | КИБЕРСПОРТ

Алексей "NooK" Козловский: "Неприятно, что люди из ниоткуда пытаются присвоить чужие заслуги и что-то на этом нажить"

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Бывший состав M19 по CS.Виталий "MadFan" Починкин: "За использование M19 придется отвечать в рамках действующего законодательства"

Бывший игрок M19 по Counter-Strike Алексей "NooK" Козловский обратился к организаторам турниров с просьбой запретить использовать название питерской организации. Напомним, на прошлой неделе состав Albus NoX Luna по League of Legends заключил соглашение с новой командой и теперь будет выступать под тегом M19.

– Для меня М19 – это чуть больше чем просто какой-то тег, – приводит Cybersport.ru слова Козловского. – Это было большое сообщество друзей и лучшие годы жизни, а мы выступали от имени клуба и делали это по сути за идею, из любви к самому делу. Не все всегда получалось, но мы старались и в итоге заняли какое-то место в киберспортивной истории. В общем неприятно видеть такое: какие-то люди из ниоткуда пытаются присвоить чужие заслуги, что-то на этом нажить. Мы к этому недоразумению отношения не имеем. И, я надеюсь, нас поддержат современные игроки, которые хотят добиться всего сами, а не присваивать то, на что не имеют никаких прав. Также обращаюсь к организаторам турниров – надеюсь под этим тегом никто играть официально не будет – это просто низко.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/news/dolzhno-byt-stydno-obrashchenie-igrokov-staroy-m19

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

с одной ссылки теперь каждый день можно "новости" клепать?

18:34

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