Алексей "NooK" Козловский: "Неприятно, что люди из ниоткуда пытаются присвоить чужие заслуги и что-то на этом нажить"

Бывший игрок M19 по Counter-Strike Алексей "NooK" Козловский обратился к организаторам турниров с просьбой запретить использовать название питерской организации. Напомним, на прошлой неделе состав Albus NoX Luna по League of Legends заключил соглашение с новой командой и теперь будет выступать под тегом M19.

– Для меня М19 – это чуть больше чем просто какой-то тег, – приводит Cybersport.ru слова Козловского. – Это было большое сообщество друзей и лучшие годы жизни, а мы выступали от имени клуба и делали это по сути за идею, из любви к самому делу. Не все всегда получалось, но мы старались и в итоге заняли какое-то место в киберспортивной истории. В общем неприятно видеть такое: какие-то люди из ниоткуда пытаются присвоить чужие заслуги, что-то на этом нажить. Мы к этому недоразумению отношения не имеем. И, я надеюсь, нас поддержат современные игроки, которые хотят добиться всего сами, а не присваивать то, на что не имеют никаких прав. Также обращаюсь к организаторам турниров – надеюсь под этим тегом никто играть официально не будет – это просто низко.