Агентство RFRSH Entertainment инвестирует 30 миллионов долларов в киберспорт

Агентство RFRSH Entertainment, специализирующееся на киберспорте, объявило о намерении вложить в эту сферу порядка 30 миллионов евро в ближайшие 2 - 3 года, сообщает eSports Observer. Компания, представляющая интересы таких организаций, как Astralis, GODSENT, Heroic и Norse, собрала четыре миллиона долларов и продолжает привлекать инвесторов.

Компания будет выступать посредником при подписании контрактов, а также подыскивать новые команды. Кроме того, RFRSH Entertainment уже начала строительство специального центра для киберспортсменов в Копенгагене.

– Киберспорт – самая большая и быстро развивающаяся развлекательная субкультура, – подчеркнул исполительный директор RFRSH Николай Найхолм. – Наши бренды представляют уникальный инструмент для рекламодателей и медиакомпаний, с помощью которого можно соприкасаться с аудиторией в 350 миллионов увлеченных фанатов, до которых иными способами не достучаться.