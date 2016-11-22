11:30 | КИБЕРСПОРТ

Afreeca Freecs закрыла состав по Starcraft II

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Корейская организация Afreeca Freecs закрыла команду по Starcraft II, сообщает GosuGamers. Без места остались десять игроков. Стоит отметить, что теперь состав по этой дисциплине в Южной Корее есть только у одной организации – Jin Air Green Wings. Напомним, что 18 октября KeSPA закрыла свою профессиональную лигу, после чего сразу пять участников лиги расстались со своими составами по Starcraft II. Будущее корейских игроков по Starcraft II пока находится по вопросом, комментариев от киберспортсменов пока не поступало.

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