36-летний ветеран возвращается на профессиональную сцену StarCraft II

Украинский киберспортсмен, игрок в StarCraft II Алексей "White-Ra" Крупник принял решение вернуться в профессиональный киберспорт возрасте 36 лет, сообщил игрок на своей странице в твиттере. По словам Крупника, он собирается активно стримить свои игры и постарается вернуться в лигу "Грандмастер". На счету спортсмена множество титулов в начале десятилетия. White-Ra завершил карьеру в 2012 году, после чего активно занимался продвижением в России стримингового сервиса Twitch.tv.

– Буду играть в новом сезоне, буду стримить свое возвращение к рангу "Грандмастер", – написал White-Ra. – Посмотрим, как много времени это займет у игрока старой школы.